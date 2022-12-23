У боях під Бахмутом загинув відомий український режисер зі Львова

У боях за Україну під Бахмутом загинув український режисер зі Львова Олег Бобало.

Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.

"У його картотеці - фільм "Структура кави, або Абзац..!", серіал "Мамочки", фільми "Вони закінчили війну", "Альпініст", "Як козаки", "Українське кіно. Становлення".

В перші дні війни Олег не вагаючись пішов захищати Батьківщину. Слава і Шана Герою!

В той час, як росія під Бахмутом утилізує свій непотріб, ми втрачаємо найкращих", - підкреслив Цаплієнко.