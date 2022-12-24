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  • Разом з Рогозіним у Донецьку було поранено “голову адміністрації” окупованої Горлівки Приходько
Ольга Романова
редактор
07:41, Сьогодні
Надійне джерело

Разом з Рогозіним у Донецьку було поранено “голову адміністрації” окупованої Горлівки Приходько

Разом з Рогозіним у Донецьку було поранено “голову адміністрації” окупованої Горлівки Приходько
Так званий “голова адміністрації” окупованої Горлівки Приходько зазнав поранення 21 грудня під час удару по ресторану “Шеш-Беш” у Донецьку.Зараз він перебуває у лікарні, загрози його життю немає, повідомляють інформ-ресурси ОРДО.
Нагадаємо, 21 грудня у ресторані «Шеш-Беш» того дня відзначав день народження колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, який у листопаді очолив у зоні спецоперації в Україні групу військових радників «Царські вовки». Рогозін "дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна".
Також тоді «голова уряду днр» Віталій Хоценко отримав поранення спини.
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#ДНР #Приходько #Горлівка #Донецьк #поранення
Ольга Романова
редактор
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