Разом з Рогозіним у Донецьку було поранено “голову адміністрації” окупованої Горлівки Приходько

Так званий “голова адміністрації” окупованої Горлівки Приходько зазнав поранення 21 грудня під час удару по ресторану “Шеш-Беш” у Донецьку. Зараз він перебуває у лікарні, загрози його життю немає, повідомляють інформ-ресурси ОРДО.

Нагадаємо, 21 грудня у ресторані «Шеш-Беш» того дня відзначав день народження колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, який у листопаді очолив у зоні спецоперації в Україні групу військових радників «Царські вовки». Рогозін "дістав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна".

Також тоді «голова уряду днр» Віталій Хоценко отримав поранення спини.