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  • ЗСУ відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини
Ольга Романова
редактор
09:01, Сьогодні

ЗСУ відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини

ЗСУ відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

 Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Крім того, вдалося збити дев'ять ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Водночас рашисти протягом минулої доби завдали три ракетні та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також окупанти здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти Херсона, є жертви серед мирного населення.

Станом на 6.00 24 грудня ситуація на фронті така:

  • на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено;
  • на Сіверському ворог обстріляв з мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області;
  • на Слобожанському мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині;
  • на Куп’янському окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М’ясожарівки Луганської області;
  • на Лиманському під ворожий вогонь потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Терни та Діброва на Луганщині;
  • на Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 25 населених пунктів. Серед них - Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області;
  • на Авдіївському обстріли зафіксовано поблизу Кам’янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки;
  • на Новопавлівському під артилерійський вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині;
  • на Запорізькому та Херсонському російських обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад 50 населених пунктів. Серед них - Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне і Чорнобаївка на Херсонщині.
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#ЗСУ #Генштаб #Донеччина #Луганщина #окупанти
Ольга Романова
редактор
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