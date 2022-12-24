ЗСУ відбили атаки росіян біля 10 населених пунктів Луганщини і Донеччини

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Крім того, вдалося збити дев'ять ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Водночас рашисти протягом минулої доби завдали три ракетні та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також окупанти здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти Херсона, є жертви серед мирного населення.

Станом на 6.00 24 грудня ситуація на фронті така: