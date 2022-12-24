Захисники України з початку російського вторгнення знищили 101 430 окупантів та 3006 танків

Станом на 24 грудня російська армія втратила на війні в Україні близько 101430 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 480 рашистів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільше загарбникам дісталося на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Командування оприлюднило перелік інших втрат ворога: