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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 101 430 окупантів та 3006 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:36, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 101 430 окупантів та 3006 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 101 430 окупантів та 3006 танків

Станом на 24 грудня російська армія втратила на війні в Україні близько 101430 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 480 рашистів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільше загарбникам дісталося на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках

Командування оприлюднило перелік інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3006 (+1) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од, 
  • артилерійських систем – 1988 (+4) од, 
  • РСЗВ – 418 (+4) од, 
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од, 
  • гелікоптерів– 267 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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