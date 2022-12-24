Окупанти обстріляли центр Херсону: сім людей загинули, 58 поранених, - ФОТО 18+

Російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона.

Про це повідомив у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо", - написав Тимошенко.

Станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули.