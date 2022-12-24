14:09, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти обстріляли центр Херсону: сім людей загинули, 58 поранених, - ФОТО 18+
Російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона.
Про це повідомив у Телеграм заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з‘ясовуємо", - написав Тимошенко.
Станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
12:17, 11 грудня
3
11:47, 17 грудня
84
05:55, Сьогодні
14
12:17, 11 грудня
6
20:20, 19 грудня
6
live comments feed...