На Донеччині українські морпіхи знищили БМП росіян, - ВІДЕО

На Донеччині морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалили російську бойову машину піхоти. Про це йдеться на сторінці бригади у соцмережі Facebook. “Мобільна група морпіхів-протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалила російську бмп на Донеччині”, – йдеться у повідомленні. У машину влучили ракетою протитанкового комплексу “Стугна-П”. “ (яка)… у вмілих руках морських піхотинців “ефективно перетворила черговий “аналоговнєт” в металобрухт”, – додали військові.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор