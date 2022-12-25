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  • На Донеччині українські морпіхи знищили БМП росіян, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
09:17, Сьогодні

На Донеччині українські морпіхи знищили БМП росіян, - ВІДЕО

На Донеччині українські морпіхи знищили БМП росіян, - ВІДЕО

На Донеччині морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалили російську бойову машину піхоти.

Про це йдеться на сторінці бригади у соцмережі Facebook.

“Мобільна група морпіхів-протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського спалила російську бмп на Донеччині”, – йдеться у повідомленні.

У машину влучили ракетою протитанкового комплексу “Стугна-П”.

“ (яка)… у вмілих руках морських піхотинців “ефективно перетворила черговий “аналоговнєт” в металобрухт”, – додали військові.

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#Донеччина #окупанти #морпіхи #БМП
Ольга Романова
редактор
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