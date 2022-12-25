  • Головна
  • Під Бахмутом загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки" Володимир Єжов
Ольга Романова
редактор
09:41, Сьогодні
Надійне джерело

Під Бахмутом загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки" Володимир Єжов

Під Бахмутом загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки" Володимир Єжов
Захищаючи Україну, віддав своє життя один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов.

Сумну звістку повідомив у Фейсбуку рідний брат Володимира - Вʼячеслав.

«Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем», - написав Вʼячеслав Єжов.

Він нагадав слова брата, що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе

майбутнє наших дітей.

За інформацією із соцмереж, Володимир Єжов загинув під Бахмутом.

Як пише telegram-каналу Аномальний Притулок, Єжов працював над створенням комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky(Чисте небо) — приквелом до першої гри серії. Він залишив компанію GSC Game World, яка розробляла S.T.A.L.K.E.R, у 2007 році. Його зовнішність використали для створення одного з персонажів гри — Локі з угруповання Свобода.

Також він брав участь у створенні гри Козаки, та й в інших проєктах: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil’s Daughter.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Бахмут #Єжов #загибель #S.T.A.L.K.E.R. #ХСУ
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту