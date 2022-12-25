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Під Бахмутом загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки" Володимир Єжов
Захищаючи Україну, віддав своє життя один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов.
Сумну звістку повідомив у Фейсбуку рідний брат Володимира - Вʼячеслав.
«Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем», - написав Вʼячеслав Єжов.
Він нагадав слова брата, що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе
майбутнє наших дітей.
За інформацією із соцмереж, Володимир Єжов загинув під Бахмутом.
Як пише telegram-каналу Аномальний Притулок, Єжов працював над створенням комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky(Чисте небо) — приквелом до першої гри серії. Він залишив компанію GSC Game World, яка розробляла S.T.A.L.K.E.R, у 2007 році. Його зовнішність використали для створення одного з персонажів гри — Локі з угруповання Свобода.
Також він брав участь у створенні гри Козаки, та й в інших проєктах: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil’s Daughter.
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