Під Бахмутом загинув один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки" Володимир Єжов

Захищаючи Україну, віддав своє життя один з розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов.

Сумну звістку повідомив у Фейсбуку рідний брат Володимира - Вʼячеслав.

«Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем», - написав Вʼячеслав Єжов.

Він нагадав слова брата, що у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе

майбутнє наших дітей.

За інформацією із соцмереж, Володимир Єжов загинув під Бахмутом.

Як пише telegram-каналу Аномальний Притулок, Єжов працював над створенням комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky(Чисте небо) — приквелом до першої гри серії. Він залишив компанію GSC Game World, яка розробляла S.T.A.L.K.E.R, у 2007 році. Його зовнішність використали для створення одного з персонажів гри — Локі з угруповання Свобода.

Також він брав участь у створенні гри Козаки, та й в інших проєктах: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil’s Daughter.