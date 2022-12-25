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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 102 тисяч окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила на війні в Україні близько 102 050 військових. Про це повідомляєГенеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали: особового складу - близько 102050 (+620) осіб ліквідовано;

танків - 3011 (+5);

бойових броньованих машин - 6010 (+16);

артилерійських систем / artillery systems – 1991 (+3);

РСЗВ - 418 (+0);

засоби ППО - 212 (+0);

літаків - 283 (+0);

гелікоптерів - 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0);

крилаті ракети - 653 (+0);

кораблі /катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8);

спеціальна техніка - 178 (+0). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор