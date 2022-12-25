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Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: пошкоджено цехи промислового підприємства, - ФОТО
Сьогодні, 25 грудня, трьома ракетами вдарили російські окупаційні війська по Краматорську.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв.
Крім Краматорська, сьогодні вдень окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами. Поранили жінку.
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