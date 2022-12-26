За добу ЗСУ відбили атаки росіян біля 16 населених пунктів на Донбасі

Розпочалася 306 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав одного авіаційного та п'яти ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь –Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили дев'ять пунктів управління, два райони зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти противника.