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На Донеччині за добу окупанти поранили двох мирних мешканців

За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Предтечиному. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор