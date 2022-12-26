09:31, Сьогодні
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти поранили двох мирних мешканців
За 25 грудня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: в Авдіївці та Предтечиному.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
17:35, 22 грудня
3
11:47, 17 грудня
84
10:36, Сьогодні
14
10:06, 15 грудня
22
live comments feed...