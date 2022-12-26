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  • На Луганщині окупанти залишили лише одну переправу через Сіверський Донець
Ольга Романова
редактор
09:49, Сьогодні

На Луганщині окупанти залишили лише одну переправу через Сіверський Донець

На Луганщині окупанти залишили лише одну переправу через Сіверський Донець

У Луганській області росіяни остерігаються просування Збройних сил України, тому лишили лише одну понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.

Населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах терористичної "ЛНР". Так, на минулому тижні туди "на час зими" вирушили чергові 22 жителя. Ще одну групу людей вивезли у тому ж загадковому напрямку із Сєвєродонецька.

"До речі, перетнути річку Сіверський Донець на окупованих цьогоріч територіях віднедавна можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєвєродонецьком. Всі інші понтонні переправи окупанти прибрали. Мости, звісно ніхто відновлювати й не збирався. Остерігаються просування ЗСУ, підрозділи Сил оборони яких 25 грудня відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки", – йдеться в повідомленні.

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#Луганщина #СіверськийДонець #переправи #Сєвєродонеьцк #Лисичанськ
Ольга Романова
редактор
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