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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 102 600 окупантів та 3016 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 102 600 військових. Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали: особового складу - близько 102600 (+550) осіб ліквідовано;

танків - 3016 (+5);

бойових броньованих машин - 6017 (+7);

артилерійських систем -1996 (+5);

РСЗВ - 418 (+0);

засоби ППО - 212 (+0);

літаків - 283 (+0);

гелікоптерів -267 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня -1707 (+1);

крилаті ракети - 653 (+0);

кораблі / катери -16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12);

спеціальна техніка - 178 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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