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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 102 600 окупантів та 3016 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:15, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 102 600 окупантів та 3016 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 102 600 окупантів та 3016 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 102 600 військових.

Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 102600 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків - 3016 (+5);
  • бойових броньованих машин - 6017 (+7);
  • артилерійських систем -1996 (+5);
  • РСЗВ - 418 (+0);
  • засоби ППО - 212 (+0);
  • літаків - 283 (+0);
  • гелікоптерів -267 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1707 (+1);
  • крилаті ракети - 653 (+0);
  • кораблі / катери -16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4647 (+12);
  • спеціальна техніка - 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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