ЗСУ взяли під повний вогневий контроль трасу Кремінна - Сєвєродонецьк

Українські військові в Луганській області взяли під повний вогневий контроль ділянку траси Р-66 від Кремінної до Сєвєродонецька. Таким чином ЗСУ значно ускладнили для окупантів логістику у цьому районі.

Про це розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

“ЗСУ досягли повного вогневого контролю за ділянкою траси Р-66 від Кремінної до Сєвєродонецька. Тепер проїхати окупантам цим відрізком мінімум п'ять кілометрів, м'яко кажучи, на розслабоні і з вітерцем зовсім не вийде. Кремінну відрізали від Сєвєродонецька.

Раніше ми констатували вогневий контроль на Р-66 з північного напрямку і навіть більше - з недавніх пір фізична присутність ЗСУ на цьому відрізку на низці локацій. Тому вже можна обережно, але констатувати серйозну логістичну проблематику окупантів у районі Кремінної. Так. Поки що ми говоримо про вогневий контроль. Але саме з цього все починається.

Спочатку вогневий контроль, потім фізичний та... і все. Кремінна на крок ближче до звільнення, а це означає, що ЗСУ на крок ближче до обвалення оборони РВВ на цій локації й надалі, з урахуванням хиткість загальної оборони росіян”, - підсумував Коваленко.





