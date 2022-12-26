Які оптимісти: у Кремлі планують провести вибори на окупованих територіях України у вересні 2023 року

Кремлівський режим у вересні 2023 року планує провести вибори на окупованих територіях України. Про це повідомляє пропагандистське видання Ведомости.

Співрозмовник пропагандистів заявив, що заради проведення«виборів» Кремль готовий скоротити терміни«виборчих дій» на третину.

«Ці терміни можуть скоротити у разі повторних або дострокових виборів», — сказало джерело.

Пропагандисти пишуть, що розглядається можливість використати одну з цих норм чи внести поправку, щоб розпочати«передвиборну кампанію» у липні.

Інший співрозмовник пропаганди заявив, що для проведення«виборів» можна внести поправки до закону про воєнний стан. За словами третього, «поки що такі поправки не розробляються».