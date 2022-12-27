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  • У колишнього капітана "Шахтаря" відберуть майно в Україні
Ольга Романова
редактор
09:11, Сьогодні
Надійне джерело

У колишнього капітана "Шахтаря" відберуть майно в Україні

У колишнього капітана "Шахтаря" відберуть майно в Україні

Народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк прокоментував закон про персональні санкції щодо російських спортсменів, куди потрапив і українець Анатолій Тимощук.

Про це повідомляє sportarena.com.

“Я не знаю, чи залишилось у Тимощука ще якесь майно в Україні, але цим рішенням ми зробили все, щоб з Україною його більше нічого не пов’язувало. Наразі ми внесли у список 56 спортсменів.

Але одразу після публікації цього списку до мене почали телефонувати колеги й називати нові прізвища ворогів України, причому надаючи відеодокази їхніх ворожих поглядів. Тому цей список буде однозначно розширений. Щоб не додавати до нього по одному прізвищу, ми зберемо всіх і внесемо цілим пакетом”, - заявив Беленюк.

“Тепер РНБО повинна промоніторити всіх цих спортсменів, чи мають вони якесь майно в Україні, чи мають активи. Якщо мають — все буде заблоковано. Якщо ні — це буде сигнал іншим прихильникам війни”, - підсумував Беленюк.

Нагадаємо, що Анатолій Тимощук грав за "Шахтар" с 1997 по 2007 роки та був капітаном команди.

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#Тимощук #Беленюк #РНБО #санкції #Шахтар
Ольга Романова
редактор
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