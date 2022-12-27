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  • Інфраструктура Бахмута зруйнована майже на 60%
Ольга Романова
редактор
09:42, Сьогодні
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Інфраструктура Бахмута зруйнована майже на 60%

Інфраструктура Бахмута зруйнована майже на 60%

Інфраструктура Бахмута частково чи повністю зруйнована майже на 60% внаслідок ударів військ РФ.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

«Ворог постійно обстрілює саме місто Бахмут, його інфраструктуру, яка більш ніж на 60% є або частковою, або повністю знищеною. Весь світ уже спостерігав ті фото, в якому жахливому стані нині перебувають історичні будинки Бахмута, які мають історичну цінність. Установи освіти, в якому вони зараз стані», — зазначив він.

Кириленко додав, що наразі відновлення центрального газо- та водопостачання Бахмута неможливе, проте тим, хто залишається у населеному пункті, виділяють металеві печі та генератори.

Глава ОВА також закликав за можливості евакуюватися. Кириленко додав, що подібна ситуація у всіх прифронтових населених пунктах, де російські окупанти намагаються просунутися та окупувати території.

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#Кириленко #Донеччина #Бахмут
Ольга Романова
редактор
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