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Інфраструктура Бахмута зруйнована майже на 60%
Інфраструктура Бахмута частково чи повністю зруйнована майже на 60% внаслідок ударів військ РФ.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.
«Ворог постійно обстрілює саме місто Бахмут, його інфраструктуру, яка більш ніж на 60% є або частковою, або повністю знищеною. Весь світ уже спостерігав ті фото, в якому жахливому стані нині перебувають історичні будинки Бахмута, які мають історичну цінність. Установи освіти, в якому вони зараз стані», — зазначив він.
Кириленко додав, що наразі відновлення центрального газо- та водопостачання Бахмута неможливе, проте тим, хто залишається у населеному пункті, виділяють металеві печі та генератори.
Глава ОВА також закликав за можливості евакуюватися. Кириленко додав, що подібна ситуація у всіх прифронтових населених пунктах, де російські окупанти намагаються просунутися та окупувати території.
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