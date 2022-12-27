Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 103 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 103 220 осіб і багато військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 016 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7) од,

артилерійських систем – 1 998 (+2) од,

РСЗВ – 418 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 179 (+1).

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