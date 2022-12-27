Врятувати хом'яка, або огляд російських маразмів ч.1

Читаючи стрічку новин, часто натрапляєш на прояви такого путінсько-російського маразму, що вже навіть сміятися сили не вистачає. Та й грішно сміятися над хворими. Але брехлива нісенітниця пропагандистів та інших путиністів інколи набуває таких химерних форм, що заслуговує не тільки на чергове посилення лікування хронічної хвороби мізків, а й на увіковічення у Світовій книзі маразмів.

Пише політолог Юрій Федоренко у своєму блозі на Цензор.нет.

Виявляється, що збірна Аргентини перемогла на Чемпіонаті Світу з футболу у Катарі тому, що більш за будь-які інші країни використовувала російську вакцину «Супутник»! На думку експертів РФПІ (російського фонду прямих інвестицій) саме цей чинник допоміг команді Месі здобути почесний трофей! За цією логікою, саме відсторонення збірної агресора від стикових матчів за вихід у фінал ЧС у Катарі через путінську агресію проти України, завадила команді аквафрешу здобути почесний футбольний трофей. Цікаво, Мессі погодився б з такою маячнею?

А у російському іркутську москалів задавила жаба за те, що вони не в змозі вимовити слово «паляниця». Тому українських «шпигунів та диверсантів» будуть вираховувати за допомогою слів «Башкортостан» та «Сиктивкар». Враховуючи те, що для більшості росіян «Башкортостан» є абракадаброю і застосовується для визначення ступені сп’яніння, яке є визначною рисою більшості росіян, то прогнозована кількість виявлених «українських диверсантів» стрімко наближається до половини населення росії!

Ніяково стає, коли читаєш заяву псковських комуністів про те, що вони звинувачують PornHub у навмисному режисуванні порно-відео на своєму сайті таким чином, що жіночі/пасивні ролі виконують росіянки або росіяни, я чоловічі/активні – українці або афроамериканці. «В усіх сюжетах вони - нас, а не ми – їх»! Цікаво, що пасивні комуністи росії ображаються саме на те, до чого вже повинні були б звикнути у своїй власній «скрепній» країні, де путінська влада «має» народ у будь-який спосіб і коли забажає.

Дивно, що псковські комуністи забули про індіанців. Адже у програмі «Место встречи» на НТВ політичний діяч Борис Надєждін заявив: «Століттями англосакси гнобили індіанців. А індіанці - це наші росіяни. Вони прийшли з Росії туди. Запитайте великого російського антрополога Дробишевського. Індіанці - це ми росіяни! Вони з Росії прийшли...»

Боброїдка «всєя русі» Симон’ян на каналі RT пробила чергове дно, «видавши на гора» агітаційне відео, в якому «голодні та задубілі» європейці доїли таки на Різдво 2023 року хом’ячка, якого подарували власній дитині у 2021. Маячня агіт-діви мабуть базується на власних споминах про бобра, але ж ліки потрібно приймати регулярно, бо хвороба тільки загострюється… Чекаємо на новий «шедевр з лікарні», у якому «бандерівці прикрасять свій святковий стіл холодцем із свинособак та запеченими вухами москалів «а ля рус».

Мордорський телеканал «Звезда» на тижні демонстрував кадри робочої поїздки Сергія Шойгу в Іжевськ. Все було б нічого. Але «творці» так зворушливо заліпили наклейкою «Калашников» назву японського токарного верстата DMG CTX ALPHA 300, що це поставило під сумнів здатність росії до імпортозаміщення, а синьо-жовта ізоляційна стрічка, якою була проведена ця «росіїзація» верстата, взагалі нагадувала підготовку матеріальних цінностей агресора до репарацій.

«Мы будем гордиться храбрым поступком нашего земляка и сохраним память о нем на долгие годы», — у Саратові поховали засудженого за подвійне вбивство ув'язненого, який загинув на війні. Співчуття рідним померлого Бориса Боцманова висловив губернатор Бусаргін. За його словами, зек показав приклад «исключительной смелости и отваги». І вже не в перше… «Херой» Боцманов у 2018 році отримав 19 років в'язниці за вбивство двох людей - жінки та чоловіка в селищі Червоний Текстильник. Після вбивства Боцманов зник, викинувши речі вбитих і ніж у лісосмузі.

Нічого дивного: яка країна – такі й «герої». Яка влада – така й пропаганда. Який загальний стан психіки нації – такі й маразми…