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Ольга Романова
редактор
12:39, Сьогодні
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Росіяни хочуть захопити всю Донецьку область до кінця цього року

Росіяни хочуть захопити всю Донецьку область до кінця цього року

Російські планують вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця цього року.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на слова заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Вони поставили собі завдання до кінця календарного року вийти на кордони Донецької області", - сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що зараз місто Бахмут є нашою східною фортецею, де ворог сконцентрував найбільше військової техніки та озброєння. Там було незначне просування, але ворога витіснили. 

Заступниця міністра оборони також повідомила, що станом на сьогодні ворог намагається оточити місто, але в них також це не виходить.

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#Маляр #Донецькаобласть #росіяни #війна
Ольга Романова
редактор
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