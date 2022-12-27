В окупованій Макіївці розстріляли родину з 8 людей, із них троє дітей

Увечері, 26 грудня, у Макіївці розстріляли родину з 8 осіб.Із них 3 дітей. Про це повідомляють інформ-ресурси окупованої Донеччини Імовірно, діяла група осіб, озброєних автоматами.Усі вбиті пострілом у голову.Підозрювані втекли на їхній же машині марки Шкода Суперб, синього кольору, г/н Е749УК.

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Ольга Романова редактор