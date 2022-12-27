"За Бучу": у Донецьку підпалили авто представника окупаційної адміністрації, - ВІДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку продовжуються акції непокори окупантам. На цей раз підпалили автомобіль одного з місцевих гауляйтерів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. "Цього разу підпалили автомобіль одного з представників окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.