14:18, Сьогодні
Надійне джерело
"За Бучу": у Донецьку підпалили авто представника окупаційної адміністрації, - ВІДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку продовжуються акції непокори окупантам. На цей раз підпалили автомобіль одного з місцевих гауляйтерів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Цього разу підпалили автомобіль одного з представників окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в Центрі, ворогу не лише знищили авто, але й лишили напис "за Бучу", аби "уникнути подвійного трактування акції".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Безкоштовні соціальні перевезення в Донецькій області
Новини компаній
13:00
Оголошення
09:13, 18 грудня
11
10:36, Вчора
49
11:47, 17 грудня
84
live comments feed...