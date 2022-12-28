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  • Гайдай: Інформація, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною, але є певне просування українських військових
Ольга Романова
редактор
09:33, Сьогодні
Надійне джерело

Гайдай: Інформація, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною, але є певне просування українських військових

Гайдай: Інформація, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною, але є певне просування українських військових

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував дані про звільнення Кремінної, але повідомив про певне просування українських військових біля цього населеного пункту.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Була така інформація. що навіть місто Кремінна звільнене і наші війська туди зайшли. Всі, хто не спілкується з нашими військовими, одразу в ура-патріотичній формі розніс цю інформацію скрізь. Насправді там досить важкі бої і навіть 100-500 метрів, коли звільняють – це дається дуже важко. Всі, хто бувають на передовій і спілкуються з військовими, розуміють, яка ситуація, розуміли, що ця інформація щодо того, що ЗСУ зайшли в Кремінну, є недостовірною», – cказав він.

Водночас, за його словами, біля Сватового і Кремінної успіх на боці українських військових.

«Але в росіян там величезна кількість резервів, техніки. Був час замінувати все. Тому дуже важко дається кожен метр, але все одно наші війська просувають потрохи вперед», – додав Гайдай.

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#Луганщина #Гайдай #ЗСУ #окупанти #Кремінна #Сватово
Ольга Романова
редактор
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