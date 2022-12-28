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  • Через пошкодження газогону на Харківщині відключилися котельні на Донеччині
Роман Лазоренко
головний редактор
10:56, Сьогодні

Через пошкодження газогону на Харківщині відключилися котельні на Донеччині

Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко вночі, 28 грудня.

"На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу. Наразі сформовані ремонтні бригади для термінового виявлення й обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт. Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу", - написав він.

Кириленко додав, що про перебіг робіт, запуск котелень та відновлення газо- і теплопостачання на території області повідомлятиме додатково.

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#газ #котельні #обстріл #Донецькаобласть #Харківськаобласть
Роман Лазоренко
головний редактор
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