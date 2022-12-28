ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів за добу

російські окупанти втратили на війні в Україні ще 550 своїх військових за минулу добу. Про це 28 грудня повідомив Генштаб ЗСУ. "Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні. Також втрати техніки ворога наступні: - танків ‒ 3017 (+1) од, - бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од, - артилерійських систем – 1999 (+1) од, - РСЗВ – 418 (+0) од, - засоби ППО ‒ 212 (+0) од, - літаків – 283 (+0) од, - гелікоптерів – 267 (+0) од, - БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0), - крилаті ракети ‒ 653 (+0), - кораблі ‒ 16 (+0) од, - автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од, - спеціальна техніка ‒ 179 (+0). У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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