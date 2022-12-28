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  • ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів за добу
Роман Лазоренко
головний редактор
11:27, Сьогодні

ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів за добу

російські окупанти втратили на війні в Україні ще 550 своїх військових за минулу добу.

Про це 28 грудня повідомив Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Також втрати техніки ворога наступні:

- танків ‒ 3017 (+1) од,

- бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од,

- артилерійських систем – 1999 (+1) од,

- РСЗВ – 418 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

- літаків – 283 (+0) од,

- гелікоптерів – 267 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),

- крилаті ракети ‒ 653 (+0),

- кораблі ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од,

- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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#втративорога #окупанти #війна
Роман Лазоренко
головний редактор
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