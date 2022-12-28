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ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів за добу
російські окупанти втратили на війні в Україні ще 550 своїх військових за минулу добу.
Про це 28 грудня повідомив Генштаб ЗСУ.
"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.12 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Також втрати техніки ворога наступні:
- танків ‒ 3017 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6037 (+13) од,
- артилерійських систем – 1999 (+1) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4660 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 179 (+0).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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