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  • Начальник ГУР Міноборони приїхав на передову у Бахмут, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:06, Сьогодні

Начальник ГУР Міноборони приїхав на передову у Бахмут, - ФОТО

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.

Про це повідомляє Міністерство оборони України 29 грудня.

"27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці", - йдеться у повідомленні.

Начальник ГУР Міноборони приїхав на передову у Бахмут, - ФОТО, фото-1



Генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Начальник ГУР Міноборони приїхав на передову у Бахмут, - ФОТО, фото-2
Начальник ГУР Міноборони приїхав на передову у Бахмут, - ФОТО, фото-3
Начальник ГУР Міноборони приїхав на передову у Бахмут, - ФОТО, фото-4
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#Бахмут #Буданов #ГУР #Міноборони
Ольга Романова
редактор
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