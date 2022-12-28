Начальник ГУР Міноборони приїхав на передову у Бахмут, - ФОТО

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.



Про це повідомляє Міністерство оборони України 29 грудня.

"27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці", - йдеться у повідомленні.





Генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.