Новий напад на Україну з Білорусі: чи є для цього передумови і яка буде роль білоруської армії

Громадська організація «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод» провела круглий стіл на тему: «Новий Рік – загрози, виклики, сподівання».

На круглому столі, який пройшов в “Укрінформі” політичні експерти обговорювали можливість нового російського наступу на Україну з території лукашенківської Білорусі та важливість цієї країни-сусіда для України,

Білоруси будуть “гарматним мʼясом” або поліцаями

Відкриваючи дискусію керівник ГО «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод» Юрій Федоренко зауважив, що зараз є два сценарних плани розвитку подій.

“Один сценарний план по лінії Білорусі це те, що просто відвертають увагу від тих подій, що відбуваються на Сході України.

Передислокація танкової армії, яку практично ми вщент розбили під Харковом. Щось схоже на маневри. Але це один можливий сценарій.

А інший ймовірний сценарій це дійсно початок широкомасштабної кампанії з боку Білорусі”.

Військовослужбовців із Білорусі можуть задіяти на тимчасово загарбаних рф територіях України для здійснення "стабілізаційних заходів".

Про це повідомив голова благодійного фонду "Вільна Білорусь" Олексій Францкевич.

"Ми маємо інформацію, що рф тиснутиме на лукашенка, аби втягнути білоруських солдатів у війну. Ідеться про контингент з 10-15 тис. воїнів з республіки білорусь, яких заведуть на вже окуповані території для певних стабілізаційних заходів", - сказав він.

На думку Францкевича, для прямого сухопутного вторгнення передумов наразі немає. За його словами, у рб немає достатньої кількості військ для вторгнення на територію України.

Лідер Міжнародного руху "Говорите громче!" російський опозиціонер Андрій Сидельников також вважає сухопутне вторгнення з території білорусі малоймовірним, хоч і не виключає такої можливості. Найбільш реальним сценарієм, на його думку, є подальше використання білоруської військової інфраструктури російською федерацією.

"Якщо все ж таки наступ станеться, то білоруські солдати стануть "гарматним м’ясом" для розмінування території. Ними прикриватимуться, аби увійти на українську територію", - вважає він.

Білорусь надважлива для України

Майбутнє Білорусі дуже важливе для майбутнього України. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

“Я чув, що Крим і Білорусь — є стовпами Російської імперії. Я згадав відому фразу Бжезінського, що без України російська імперія неможлива. Як ми бачимо цілком можлива. Так само вона можлива і без Криму та Білорусі бо всередині своєї матрьошкової структури вона є імперією за своєю внутрішньою структурую і за своїм імперським міфом. Звичайно Крим та Білорусь це форпости, які висунуті у стратегічних напрямах — один на Захід, другий на південний Захід...

Втрата російської федерацію Криму буде означати серйозний удар по політичному режиму рф. Але це ще не гарантує, що російська імперія упаде. Вона просте повернеться в кордони російської федерації на 1991 рік. А Білорусь — це стратегічна важлива для нас країна, нація та напрямок. І роботи там для нас непочатий край. Колись польський інтелектуал Єжі Гедройц, що: “Без незалежної України неможлива незалежна Польща”. Але я би так сказав, якби був українським Гедройцем, що “Без вільної Белорусі, у Україні не буде спокою від російської загрози”, - зауважив Горбач.