16:23, Сьогодні
Надійне джерело
Російське військове командування і цивільні працівники залишили Кремінну
Окуповану Кремінну Луганської області залишили росіяни, які приїжджали працювати в місті. Також місто покинуло російське військове командування.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Військове командування дійсно перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїздили працювати – цивільні, медики чи якісь ремонтні бригади – вже згорнули свої роботи й виїхали в бік російської федерації. Роботи, які навіть були початі, були заморожені. Місцевим на питання, коли будуть продовжені роботи з відновлення будинків чи ще чогось, прямим текстом колаборанти відповідають, що зараз прийдуть ваші нацики й вони вам тут все доремонтують", – розказав Гайдай.
За його даними, після можливої деокупації Кремінної, контрнаступ може рухатися в бік Старобільська або у бік Сєверодонецька та Рубіжного. Останнє могло б розбити російське угруповання під Бахмутом.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
10:36, 26 грудня
3
20:20, 19 грудня
5
13:22, 26 грудня
1
20:20, 19 грудня
6
05:55, 24 грудня
14
live comments feed...