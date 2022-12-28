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ЗСУ на Донбасі захопили у полон групу російських окупантів, - ВІДЕО
Бійцям Збройних сил України вдалося поповнити обмінний фонд солдатами російської армії. Групу окупантів захопили біля Кремінної.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео видно, що окупанти здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.
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