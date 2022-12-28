ЗСУ на Донбасі захопили у полон групу російських окупантів, - ВІДЕО

Бійцям Збройних сил України вдалося поповнити обмінний фонд солдатами російської армії. Групу окупантів захопили біля Кремінної.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно, що окупанти здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.