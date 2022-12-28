Жадан: Бахмут побитий і попалений, - ФОТО

Відомий український поет, письменник та волонтер Сергій Жадан побував у місті Бахмут та оприлюднив світлини з цього героїчного міста.

Про це Жадан написав на своїй сторінці у Фейсбук.

“Бахмут побитий і попалений. Потрапляєш до міста, мов до жерстяного барабана, по якому регулярно луплять палицею: більш об'ємні та обнадійливі звуки наших виходів, противний свист їхніх мін. Не розумієш, куди й коли може прилетіти. В центрі порожньо.

Трішки далі вулицями трапляються цивільні - жінка сидить на пеньочку, ловить мобільний зв'язок, чоловік прибирає сміття коло сміттєвих баків, закохана пара стоїть на перехресті, завмерли, про щось шепочуться.

З пагорбів видно заміські поля - чорні, тихі, завмерлі. Школи з виваленими віконницями, покинуті легковики місцевого населення, чорні птахи, що низько кружляють над скверами. Три дні до нового року”, - написав Жадан.