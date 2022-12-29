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  • Пʼять висновків українського контрнаступу на Харківщині та Херсонщині по версії The Washington Post
Роман Лазоренко
головний редактор
18:17, Сьогодні

Пʼять висновків українського контрнаступу на Харківщині та Херсонщині по версії The Washington Post

Український контрнаступ на Сході та на Півдні викликав значний інтерес іноземної преси. Після низки інтерв'ю з військовими журналісти The Washington Post The Washington Post сформували 5 висновків українського успіху.

Про це пише сайт 24 tv.ua.

ЗМІ взяли інтерв'ю в 35 осіб, включно з українськими командирами, офіційними особами в Києві та військових підрозділах, а також високопоставленими військовими та політичними чиновниками США та Європи. Після цих розмов вони сформували 5 основних висновків.

Висновок 1: контрнаступ як диверсія

ЗМІ стверджують, що генерал-полковник Олександр Сирський запропонував провести контрнаступ на Харківщині, коли Генштаб ЗСУ вимагав диверсійних операцій для того, аби росіяни не зосередили всі свої сили на захисті Херсона.

Олександр Сирський планував контрнаступ разом зі своїми головними помічниками та ключовими командирами бригад. Сам генерал-полковник каже, що це планування було кропіткою роботою.

Висновок 2: США не причетні до Харківської операції

Представники США не брали участі у плануванні Харківської операції і вони так само були здивовані успіху український військ і тому темпу, з яким падали російські лінії оборони.

Однак ЗМІ відзначають, що США надавали Україні інформацію про цілі. Зокрема українська сторона передавала список цілей, які хоче уразити, а у відповідь отримувала точні координати.

Висновок 3: "гірка правда" Суровікіна

Після поразки на Харківщині кремлівський диктатор Владімір Путін вирішив призначити командувачем окупаційної армії Сєргєя Суровікіна. Через прямий контакт з генералом, диктатор почав отримувати більш реалістичну картину подій, ніж та, яку йому давало вище російське військове керівництво. Тобто буквально Суровікін почав говорити путіну щось схоже на "гірку правду".

Висновок 4: роль США в контрнаступі на Півдні

Як стверджують ЗМІ, американці були залучені до допомоги Україні в контрнаступі на Півдні. Спершу в планах був і наступ на Запоріжжі для того, аби перервати сухопутний коридор з Кримом.

Під час навчань в Німеччині в липні українські командири разом з британцями та американцями дійшли до висновку, що операція, зосереджена на Херсоні буде кращим варіантом.

Висновок 5: таємна зміна командування Херсонською операцією

ЗМІ стверджують, що наприкінці вересня через розчарування у відсутності прогресу на Півдні був змінений командувач Херсонською операцією - генерал-майора Андрія Ковальчука замінив бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Однак цю інформацію тримали в таємниці, аби її не використали росіяни у своїй пропаганді.

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#наступ #Харківськийнапрямок #Сирський #Херсонськийнапрямок
Роман Лазоренко
головний редактор
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