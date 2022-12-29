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  • На Донеччині окупанти рф завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
19:20, Сьогодні

На Донеччині окупанти рф завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, - ФОТО

Чотири ракетні удари по Костянтинівці завдали сьогодні росіяни. За попередньою інформацією, є один поранений.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко 29 грудня.

"Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців — саме там є 1 поранений. На момент удару там перебували 42 людини", - повідомив він

Дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку — в будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

На Донеччині окупанти рф завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, - ФОТО, фото-1
На Донеччині окупанти рф завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, - ФОТО, фото-2
На Донеччині окупанти рф завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, - ФОТО, фото-3
На Донеччині окупанти рф завдали чотири ракетні удари по Костянтинівці, - ФОТО, фото-4

У вечірньому зведенні Генштаба сьогодні, 29 грудня,  повідомляється, що на Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів.

Зокрема, Андріївку, Спірне, Берестове, Білогорівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку та Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ураження зазнали Орлівка, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Времівку, Новоукраїнку, Пречистівку та Вугледар Донецької області.

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#Костянтинівка #ракетнийудар #інтернат #росіяни
Роман Лазоренко
головний редактор
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