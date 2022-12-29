російський диктатор путін призначив оккупаційних "прокурорів" у "ДНР"/"ЛНР" - що при них відомо

Керівниками "прокуратур" у "ДНР" та "ЛНР" призначено Андрія Співака, та Гліба Михайлова відповідно.

Указ про призначення підписав сьогодні російский диктатор путін.



Зазначається, що прокурори призначені на п'ятирічний термін. Окремим пунктом указу Співаку надано класний чин державного радника юстиції 2 класу.



Указ опублікований і набув чинності сьогодні. Попередньо дані кандидатури схвалила Рада Федерації РФ.

Відомо з російських ЗМІ, що Андрій Співак є «місцевим» - він діючий керівник "наглядового органу ДНР".

Найбільша із новостворених прокуратур — донецька — налічує майже 1 тис. співробітників, у тому числі 681 прокурорський працівник. Штатний розклад луганської прокуратури становить 745 одиниць (537 прокурорських працівників).

Главою "прокуратури ЛНР" призначений єксзаступник прокурора, який працював в Дагестані, - Гліб Михайлов. Нагадаємо, колишнього "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка було вбито 16 вересня — до псевдореферендумів і приєднання "ЛНР" до росії.