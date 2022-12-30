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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 105 тисяч окупантів
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 105 250 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 690 росіян і багато військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 105 250 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 026 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 059 (+12) од,
- артилерійських систем – 2 010 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 268 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 740 (+23),
- крилаті ракети ‒ 711 (+58),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 180 (+1).
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