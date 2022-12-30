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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця
За 29 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, — у Бахмуті.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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