На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця

За 29 грудня стало відомо про 1 цивільного, убитого росіянами на Донеччині, — у Бахмуті. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор