Білорусь: сьогодення і перспективи

Вчора з ранку мордор знову атакував ракетами та шахедами українські міста. Завдяки нашій ППО, бійці якої знищили 54 з 69 ракет, вийшло це в нього досить не вдало і путін не потішився результатами обстрілів. Або й потішився… Напевне ж йому «надули у вуха» про «100500 знищених українських електростанцій, військових складів та сотні тисяч бандерівців, які з від сьогодні вже не будуть знущатися над свинособаками кремля на свій збочений український розсуд». Як відомо – дурень думкою багатіє. Та зараз не про те…

Пише у своєму блозі на Цензор.нет політолог Юрій Федоренко.

Sputnik Білорусь у своєму Telegram-каналі заверещав: «На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300». «Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства», — говориться у повідомленні. «… по поручению Александра Лукашенко группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны страны выясняет причины произошедшего». «Рассматриваются две основные версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», — передає агентство.

Сльози жалю потекли з очей українців… Як же так? За що білорусам така карма?! Вони ж такі … А які вони, ті білоруси та Білорусь? Чи, можливо, це якась інша країна, схожа за назвою, а не та, з військових аеродромів якої практично кожного дня злітають російські літаки та ведуть обстріли нашої країни «кінжалами» та іншими смертоносними «подарунками»? Це, мабуть, у іншій, схожій за назвою країні, президентствує картопляний диктатор, який так полюбляє їздити до кремля та ручкатися з путіним? Це зовсім інша Білорусь, не та, яку «тихою сапою» взяли у полон без будь-якого спротиву російські війська і тепер почуваються у цій країні, як у себе вдома. Так же гадять по-під кущами та тероризують місцевих.

Можливо слід нагадати комусь, що лише за неповні три місяці з початку агресії путіна проти України, з території Білорусі по нашій землі було завдано понад 600 ракетних ударів. 633 – саме стільки нарахувала антивоєнна ініціатива «Беларускi Гаюн». Від них – на НАС!

На росії здійнявся гучний лемент. «Ну тепер все, ОДКБ розпочне війну проти України. Догралися, хохли! То трактор у Польщі, тепер – Білорусь». «Стовідсотковий casus belli для вступу ЗС Білорусі у війну»…

Та щоб у вас там «на радощах» горло пір’ям поросло! Згнило ваше ОДКБ, як і уся московія разом узята.

По-перше, як справедливо заявив сьогодні в ефірі 24 каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат «Вірити режиму лукашенка, як і режиму путіна, не варто».

По-друге, «Зрештою, робота протиповітряної оборони є такою інтенсивною, зокрема й сьогодні, що такі речі можливі. Виключати не можна. Ми знаємо приклади на території сусідніх держав - якісь уламки можуть потрапляти», - той же Юрій Ігнат.

І, головне, - всі ці інциденти - наслідок російської агресії та ракетних атак Росії.

І радійте, колишні наші друзі та партнери «лукашенківські» білоруси, тому факту, що Україна поки що не наносить спрямованих ударів у відповідь за обстріли української території. Ви вже «напрацювали» не на один наш влучний обстріл! Взагалі, терпець українців во істину немає меж по відношенню до країни лукашенка. І ось це – єдине, що стримує поки що лють. Бо Білорусь і країна «синєпалого диктатора» - це справді абсолютно різні речі. Справжні білоруси разом з українцями зараз знищують орків на сході України! Справжні білоруси – то «рейкові партизани», які не дають спокою агресору на території власної країни. Саме вони – наші друзі, брати та партнери!

А те, що зібрав навколо себе лукашенко – то такий самий гній, як і «кремлівська зграя». Навіть гірший, бо намагається на словах відсторонитися від агресора, а, насправді, виконує практично кожну його забаганку всупереч совісті та розуму. Хоча, де лукашенко – і де та совість! Тому матимете ви не тільки «уламки» ракети, а й повноцінні українські «подарунки», якщо стане розуму відправити ЗС РБ на українську землю.

На додачу до москальських «органічних добрив» для українських ланів.