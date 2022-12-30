  • Головна
  •  11 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який «зливав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:36, Сьогодні

 11 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який «зливав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО

 11 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який «зливав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО

Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності учасників терористичних організацій «л/днр», які воювали проти України.

У результаті слідчо-оперативної роботи зібрано беззаперечні докази вини ще одного поплічника агресора, інформує СБУ.

 11 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який «зливав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО, фото-1



Ним виявився інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, які входять до складу Південного військового округу рф.

Після початку повномасштабного вторгнення він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.

Насамперед зловмисник намагався виявити бойові позиції та фортифікаційні споруди ЗСУ в районі Краматорська.

 11 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який «зливав» позиції ЗСУ у Краматорську, - ФОТО, фото-2



Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на території регіону у березні цього року.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що злочинцем є місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Для отримання інформації військового характеру на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань «днр» і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України.

Саме їй агент передавав закриті відомості щодо розташування українських військ. Про отриману інформацію вона «звітувала» ватажкам бойовиків і командуванню російських загарбників.

Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки і проведення ракетних ударів по Краматорську.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом через месенджери.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #СБУ #Краматорськ #зрадник #агент
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту