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Українські захисники відбили атаки росіян біля 15 населених пунктів Донеччини і Луганщини
За минулу добу, 30 грудня, українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах 15 населених пунктів Донеччини і Луганщини.
Про це повідомляєГенеральний штаб Збройних Сил України.
Бої пройшли в районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Білогорівки Луганської області та Соледара, Білогорівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки і Мар’їнки Донецької області.
Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження рашистів, а три - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників.
За минулу добу збільшилася кількість ворожих обстрілів. Так, кількість ракетних ударів зросла до п'яти, авіаційних - до 29, з них 26 - по цивільній інфраструктурі.
Окупанти застосували 10 БпЛА Shahed-136, але усі вони були збиті. Також вороги здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
За даними Генштабу, росармія і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.
Ситуація на фронті станом на 6.00 31 грудня така:
- на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, формування наступальних угруповань противника не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний Міст, Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Ходине, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині, а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубинка Харківської області;
- на Куп’янському було обстріляно райони населених пунктів Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської;
- на Лиманському під вогневий вплив окупантів потрапили Площанка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Ямполівка і Торське на Донеччині;
- на Бахмутському противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Ягідне, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Дружба, Залізне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському вогневого ураження зазнали Веселе, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка;
- на Новопавлівському напямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Времівку Донецької області;
- на Запорізькому ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Степногірськ на Запоріжжі та Нікополь і Приміське Дніпропетровської області;
- на Херсонському рашисти продовжують мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки, Наддніпрянського, Антонівки та Херсона.
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