Українські захисники відбили атаки росіян біля 15 населених пунктів Донеччини і Луганщини

За минулу добу, 30 грудня, українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах 15 населених пунктів Донеччини і Луганщини.

Про це повідомляєГенеральний штаб Збройних Сил України.

Бої пройшли в районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Білогорівки Луганської області та Соледара, Білогорівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Кліщіївки, Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки і Мар’їнки Донецької області.

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження рашистів, а три - по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, п'ять складів боєприпасів, а також дві радіолокаційні станції загарбників.

За минулу добу збільшилася кількість ворожих обстрілів. Так, кількість ракетних ударів зросла до п'яти, авіаційних - до 29, з них 26 - по цивільній інфраструктурі.

Окупанти застосували 10 БпЛА Shahed-136, але усі вони були збиті. Також вороги здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними Генштабу, росармія і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Ситуація на фронті станом на 6.00 31 грудня така: