Український спецназ звільнив селище Новоселівське на Луганщині, - ВІДЕО

Спецпідрозділ головного управління розвідки Kraken звільнив селище Новоселівське на Луганщині від російських окупантів.

Відео штурму селища Kraken оприлюднив на своїй офіційній сторінці.

“Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу Kraken та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області.

В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.

Наразі селище контролюється українською армією”, - йдеться у повідомленні.