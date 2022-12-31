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Роман Лазоренко
головний редактор
10:46, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 106 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили майже 106 тисяч окупантів

Загальні бойові втрати російських окупаційних військ станом на 31 орієнтовно склали близько 105960 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

За минулу добу, 30 грудня, вдалося знищити 710 рашистів.

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3029 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 6075 (+16) од, 
  • артилерійських систем – 2016 (+6) од, 
  • РСЗВ – 423 (+0) од, 
  • засобів ППО ‒ 213 (+1) од,
  • літаків – 283 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 269 (+1) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1746 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 711 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4707 (+24) од,
  • спеціальної техніки ‒ 180 (+0).

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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