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На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців
За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 3 людини в області дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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