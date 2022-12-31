На Донеччині за добу окупанти вбили трьох мирних мешканців

За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.



Ще 3 людини в області дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.