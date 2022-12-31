"Броня" для військовозобов'язаних: Кабмін автоматично продовжив дію відстрочок

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання для військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в парламенті Тараса Мельничука.

Так, за словами Мельничука, уряд сьогодні вніс зміни до своєї постанови "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації".

Ці зміни передбачають автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану ще на три місяці.