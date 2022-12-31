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  • Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:41, Сьогодні
Надійне джерело

Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский, - ФОТО

Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский, - ФОТО

Російські загарбники прицільно вдарили ракетою С-300 Лиманському відділу поліції (Донецька область).

Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Внаслідок атаки поліцейський отримав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский, - ФОТО , фото-1

"В руках поліцейської з "Білих янголів" - майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції.

Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский, - ФОТО , фото-2

Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими", - написав Клименко.

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#Лиман #окупанти #обстріл
Ольга Романова
редактор
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