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Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский, - ФОТО
Російські загарбники прицільно вдарили ракетою С-300 Лиманському відділу поліції (Донецька область).
Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Внаслідок атаки поліцейський отримав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.
"В руках поліцейської з "Білих янголів" - майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції.
Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими", - написав Клименко.
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