Окупанти вдарили ракетою С-300 по відділу поліції у Лимані: постраждав поліцейский, - ФОТО

Російські загарбники прицільно вдарили ракетою С-300 Лиманському відділу поліції (Донецька область).

Про це повідомляє голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Внаслідок атаки поліцейський отримав поранення. У нього травми середньої тяжкості, йому надають медичну допомогу.

"В руках поліцейської з "Білих янголів" - майже вцілілий український прапор із розбитого відділу поліції.

Росія знищила будівлю, але не наш дух! І з кожним днем ми стаємо сильнішими та стійкішими", - написав Клименко.