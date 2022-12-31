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Роман Лазоренко
головний редактор
17:23, Сьогодні
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Сьогодні 140 українських військових повернулись з російського полону

Сьогодні 140 українських військових повернулись з російського полону

Сьогодні, 31 грудня, 140 українських військових повернулись з російського полону. 

Про це повідомивголова Офісу президента Андрій Єрмак. 

“У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога,  але також повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити - 140 людей повертаються додому. Серед них - поранені, а також захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича, причому батьки й сини, які разом перебували в полоні, а також наші з Бахмутського напрямку”, - написав Андрій Єрмак.

За його даними, звільнені з полону: 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 із НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ. 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцерів та 118 сержантів та солдат.

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#Україна #росія #полонені #обмін
Роман Лазоренко
головний редактор
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