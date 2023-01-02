09:13, Сьогодні
В окупованій Макіївці знищили базу мобілізованих росіян: ліквідовано 400 окупантів, - ФОТО, ВІДЕО
У новорічну ніч було завдано удару по розташуваннях мобілізованих російських солдатів у Макіївці. Було вбито близько 400 осіб, близько 300 — поранено.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Як повідомляється, мобілізовані росіяни розташовувалися в Макіївці (Донецька область) у будівлі профтехучилища № 19.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:23
31 грудня 2022 р.
13:27
31 грудня 2022 р.
12:41
31 грудня 2022 р.
12:09
31 грудня 2022 р.
11:31
31 грудня 2022 р.
10:46
31 грудня 2022 р.
09:47
31 грудня 2022 р.
Оголошення
13:22, 26 грудня 2022 р.
1
17:16, 25 грудня 2022 р.
120
17:35, 22 грудня 2022 р.
3
05:55, 24 грудня 2022 р.
14
08:55, Вчора
8
live comments feed...