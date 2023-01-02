В окупованій Макіївці знищили базу мобілізованих росіян: ліквідовано 400 окупантів, - ФОТО, ВІДЕО

У новорічну ніч було завдано удару по розташуваннях мобілізованих російських солдатів у Макіївці. Було вбито близько 400 осіб, близько 300 — поранено.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Як повідомляється, мобілізовані росіяни розташовувалися в Макіївці (Донецька область) у будівлі профтехучилища № 19.