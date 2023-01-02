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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 107 тисяч окупантів

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 107 440 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 720 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 031 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од,

артилерійських систем – 2 027 (+6) од,

РСЗВ – 423 (+0) од,

засоби ППО ‒ 213 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 269 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

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