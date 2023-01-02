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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 107 тисяч окупантів
З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 107 440 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 720 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 107 440 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 031 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 093 (+9) од,
- артилерійських систем – 2 027 (+6) од,
- РСЗВ – 423 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 213 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 269 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 836 (+44),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 725 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
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