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Рахунок загиблих і поранених йде на багато сотень: Гіркін розповів подробиці удару по базі окупантів у Макіївці
Російський терорист Ігор Гіркін підтвердив інформацію про знищення сотень російських військових внаслідок ракетного удару по казармі ЗС РФ у Макіївці Донецької області.
За його словами, йдеться в основному про мобілізованих.
Причиною таких величезних втрат Гіркін назвав те, що російське військове командування розмістило у тій же будівлі склад з боєприпасами, які здетонували внаслідок прильоту ракет РСЗВ HIMARS.
«Знищено також практично всю військову техніку, що стояла впритул до будівлі без найменшої ознаки маскування. Щодо кількості жертв — досі остаточних цифр немає, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти(залишилися під завалами). У будь-якому випадку рахунок загиблих і поранених йде на багато сотень(приблизні цифри „200-х“ є, але я їх не озвучуватиму)», — написав він у себе в Telegram-каналі.дару по казармі мобілізованих росіян у Макіївці
Удару по будівлі ПТУ з російськими військовими у Макіївці було завдано у новорічну ніч.
За даними Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, внаслідок ракетної атаки було знищено близько 400 загарбників, ще близько 300 отримали поранення.
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