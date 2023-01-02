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ЗСУ ведуть бої за трасу Р66 в Луганській області
Під Кремінною йдуть бої з ключову трасу, якою російські війська постачаються з Білгородської області Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, протягом останніх п'яти днів російські та українські сили вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від міста Кремінна у Луганській області, яке утримує Росія.
За даними британської розвідки, Р66 є ключовим маршрутом постачання північної частини Донбаського фронту Росії із Білгородської області Росії.
Використання траси було порушено українською артилерією з жовтня. Але якби Україна спромоглася ліквідувати маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б оборону Кремінною Росією, зазначають у Міноборони Британії.
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