  • Головна
  • ЗСУ звільнили 40% територій, окупованих від 24 лютого,
Роман Лазоренко
головний редактор
16:43, Сьогодні

ЗСУ звільнили 40% територій, окупованих від 24 лютого,

ЗСУ звільнили 40% територій, окупованих від 24 лютого,

Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили вже 40% територій, окупованих після 24 лютого, а загалом – 28% від усіх тимчасово захоплених загарбниками.

Про це повідомивГоловнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

До прикладу, звільнення правобережжя Херсонщини збільшило кількість визволених земель майже до 40 тис. км2.

За інформацією Головнокомандувача, Україна нині стримує росіян на сухопутній ділянці протяжністю 3786 км. Активна лінія фронту становить 1500 км.

Військові навчання для українських військових тривають на території 17 держав. За 2022 рік вдалося підготувати понад 20 тисяч бійців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Залужний
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту