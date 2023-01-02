ЗСУ звільнили 40% територій, окупованих від 24 лютого,

Збройні Сили України та інші складові Сил оборони звільнили вже 40% територій, окупованих після 24 лютого, а загалом – 28% від усіх тимчасово захоплених загарбниками.

Про це повідомивГоловнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

До прикладу, звільнення правобережжя Херсонщини збільшило кількість визволених земель майже до 40 тис. км2.

За інформацією Головнокомандувача, Україна нині стримує росіян на сухопутній ділянці протяжністю 3786 км. Активна лінія фронту становить 1500 км.

Військові навчання для українських військових тривають на території 17 держав. За 2022 рік вдалося підготувати понад 20 тисяч бійців.