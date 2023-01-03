09:13, Сьогодні
Надійне джерело
У Сватовому ЗСУ знищили російський склад із боєкомплектом
У Сватовому на Луганщині українські військові вдарили по ворожому складі з боєкомплектом.
Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
"Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість уралів, які заїжджають на базу", - розповіли в СтратКомі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:59
Вчора
Оголошення
18:35, 30 грудня 2022 р.
1
13:22, 26 грудня 2022 р.
1
05:55, 24 грудня 2022 р.
14
08:55, 1 січня
8
live comments feed...