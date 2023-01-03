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Ольга Романова
редактор
09:13, Сьогодні
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У Сватовому ЗСУ знищили російський склад із боєкомплектом

У Сватовому ЗСУ знищили російський склад із боєкомплектом

У Сватовому на Луганщині українські військові вдарили по ворожому складі з боєкомплектом.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

 "Росіяни та місцева вата тихенько і без палева (майже) туди звозили БК майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість уралів, які заїжджають на базу", - розповіли в СтратКомі.

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#Сватове #ЗСУ #окупанти #склад #знищення
Ольга Романова
редактор
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